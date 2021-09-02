Рогозин заявил, что отряд космонавтов в 2021-2022 году пополнится девушками

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает, что в отряде космонавтов в 2021-2022 году появится больше девушек. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в четверг во время марафона "Новое знание".

"После того, как мы развернули работу в рамках проекта "Вызов" с Первым каналом, у нас около 3 тыс. анкет от девушек, которые хотели бы тоже осуществить космический полет. Мы рассчитываем на то, что у нас в этом, в следующем году у нас резко пополнится отряд космонавтов девушками", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что это важно для нормального психологического климата на Международной космической станции.

"Методики подготовки позволяют женщинам в полной мере выдерживать нагрузки, испытания и проводить сложные эксперименты на борту станции наравне с мужчинами", - отметил глава Роскосмоса.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Максим Харламов сообщил в интервью ТАСС, что ЦПК планирует поставить в Роскосмосе вопрос о новом наборе в отряд космонавтов.