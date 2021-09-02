Рогозин заявил на марафоне "Новое знание", что с детства мечтал заниматься космосом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что с детства мечтал заниматься космосом и влюблен в эту профессию. Об этом он заявил в четверг во время марафона "Новое знание".

"Я мечтал об этом. Мне было лет шесть или семь. Мы жили в Тушинском районе, на улице Планерной. В соседнем доме у нас был космический кружок для детей. Мы там сделали первую ракету, запустили ее. До сих пор прекрасно помню, как она полетела", - сказал глава Роскосмоса.

Он рассказал, что брал у отца, специалиста в области технических наук, книгу "Теория реактивных двигателей" и в восемь лет ее освоил.

"Потом жизнь у меня немного по-другому сложилась, а потом и страна стала другой. Все, кто к чему-то готовился, поменяли свое амплуа и свою карьеру. Но в целом я мечтал об этом. Я выписывал, когда школьником был, несколько журналов: "Крылья Родины", "Техника молодежи", а также "Авиация и космонавтика". И знал всех космонавтов поименно. Да и многие у нас дома были даже. Приходили домой к отцу его друзья: великие конструкторы, великие инженеры, летчики-космонавты. Так что я, можно сказать, на коленях вырос у этих выдающихся людей", - пояснил глава Роскосмоса.

Он подчеркнул, что считает свою профессию самой романтичной. "Ну а потом меня жизнь прибила к этой теме, немного неожиданно, но я влюблен в эту профессию. Ничего более романтичного, чем заниматься космосом и пытаться изменить реальность, сделать ее такой, чтобы страна гордилась своей космонавтикой, как раньше мы гордились, это моя мечта, мое желание, я сделаю все, чтобы ее реализовать", - сказал Рогозин.