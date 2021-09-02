Марсоход Perseverance получил пробы грунта

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Американский планетоход Perseverance сумел со второй попытки получить образцы породы и грунта на Марсе. Об этом сообщил в четверг главный инженер проекта Адам Стелцнер в Twitter.

"Мы получили образцы! Никогда не был так счастлив увидеть дыру в скале", - написал он.

Первая попытка забора грунта была произведена 7 августа. Она закончилась неудачей из-за непредвиденного сдвига породы при бурении.

Марсоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро. В течение нескольких месяцев специалисты NASA проводили проверку и испытания всех систем и оборудования аппарата.

Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет следующий аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х.