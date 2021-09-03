Космонавт Дубров рассказал об историческом моменте во время выхода в открытый космос

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Космонавт Петр Дубров, который вместе с коллегой Олегом Новицким в настоящий момент выполняет выход в открытый космос, сообщил, что пережил исторический момент - осуществил первый захват поручня многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который 29 июля пристыковался к МКС.

"Исторический момент: первый захват поручня МЛМ", - сказал Дубров. Трансляция внекорабельной деятельности ведется на сайте Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, сейчас космонавт приступает к установке держателей кабелей, которые соединят "Науку" с системой энергоснабжения Международной космической станции.

Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 17:41 мск в пятницу. Ожидается, что выход в открытый космос продлится семь часов пять минут. Они выполняют работы в скафандрах "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров). Предыдущий выход по российской программе состоялся 2 июня текущего года.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля пристыковался к МКС. МЛМ предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.