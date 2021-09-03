ЦУП посоветовал космонавтам "не загонять" себя во время выхода в открытый космос

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Специалист Центра управления полетами (ЦУП) посоветовал космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву "не загонять" себя во время выхода в открытый космос, который они выполняют в настоящий момент.

"Загонять себя не надо, это у нас, можно сказать, еще только начало работы", - сказал специалист. Трансляция внекорабельной деятельности ведется на сайте Роскосмоса. После совета из ЦУПа космонавты немного отдохнули.

На данный момент Дубров закончил стыковку четырех разъемов кабельной укладки №2. После стыковки всех разъемов, уточнили в Роскосмосе, космонавты их сфотографируют. Выход в открытый космос продолжается уже более двух часов.

Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 17:41 мск в пятницу для интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Ожидается, что выход в открытый космос продлится 7 часов 5 минут. Они выполняют работы в скафандрах "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров). Предыдущий выход по российской программе состоялся 2 июня текущего года.

Российские члены экипажа должны будут подключить кабели системы электроснабжения к МЛМ, смонтировать три перекидных поручня на модуле "Наука", подключить кабель Ethernet к МЛМ. При наличии времени Новицкий и Дубров также смонтируют на модуле "Поиск" установочную платформу с тремя контейнерами эксперимента "Биориск-МСН", направленного на получение новых данных о возможных проявлениях изменений в бактериально-грибных ассоциациях, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике.