Космонавты не выполнят в открытом космосе часть запланированных задач

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Часть задач, запланированных на выход в открытый космос, который сегодня совершают космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, отменена. Об этом сообщил специалист из Центра управления полетами.

"Мы будем немножко подрезать наши задачи", - сказал специалист во время переговоров, трансляция которых ведется на сайте Роскосмоса. В частности, на сегодняшний день принято решение отказаться от фотографирования разъемов, монтажа на модуле "Поиск" установочной платформы с тремя контейнерами эксперимента "Биориск-МСН", также не будут установлены поручни.

"Мы хоть что-нибудь будем делать сегодня?" - пошутил Новицкий в ответ на корректировку программы.

Позже специалист из ЦУП сообщил, что космонавтам желательно сфотографировать во время внекорабельной деятельности антенны грузового корабля "Прогресс", который пристыкован к МКС.

До этого космонавты подключили кабели системы электроснабжения к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" и состыковали с ним кабель Ethernet. Сейчас идет их проверка. Программа выхода в открытый космос обычно корректируется в зависимости от времени, потраченного на выполнение задач.

Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 17:41 мск в пятницу для интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Ожидалось, что выход в открытый космос продлится семь часов пять минут. Они выполняют работы в скафандрах "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров). Предыдущий выход по российской программе состоялся 2 июня текущего года.