Космонавты успешно провели стыковку разъемов кабелей во время выхода в открытый космос

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые совершают выход в открытый космос, успешно завершили работу по механической стыковке разъемов кабелей. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

"Нам дали добро на дальнейшую работу. Это означает, что механическая стыковка разъемов на ВКД [внекорабельной деятельности] была проведена правильно и успешно. С чем вас и поздравляю", - сказал специалист из Центра управления полетами.

В свою очередь Новицкий отметил, что "с таким руководством грех было не состыковать".

До этого космонавты подключили кабели системы электроснабжения к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" и состыковали с ним кабель Ethernet. Сейчас идет их проверка.

Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 17:41 мск в пятницу для интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Ожидается, что выход в открытый космос продлится семь часов пять минут. Они выполняют работы в скафандрах "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров). Предыдущий выход по российской программе состоялся 2 июня текущего года.