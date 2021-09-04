Космонавты завершили первый для интеграции модуля "Наука" выход в открытый космос

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос, в рамках которого они начали работы по интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Трансляция внекорабельной деятельности велась на сайте Роскосмоса.

"49-й плановый выход в открытый космос по российской программе МКС завершен", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 17:41 мск в пятницу для интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Они провели в открытом космосе семь часов 52 минуты. За это время космонавты подключили кабели системы электроснабжения к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" и состыковали с ним кабель Ethernet. Специалист Центра управления полетами сообщил, что проверку кабели прошли полностью. "Все отлично, все работоспособно", - подчеркнул он.

При этом выполнение части задач, запланированных на внекорабельную деятельность, было на сегодня отменено, о чем космонавтам сообщил специалист из Центра управления полетами. В частности, было принято решение отказаться от фотографирования разъемов, монтажа на модуле "Поиск" установочной платформы с тремя контейнерами эксперимента "Биориск-МСН", также не была установлена часть поручней.

Во время выхода в открытый космос специалисты с Земли неоднократно призывали космонавтов отдохнуть, подчеркивая, что "загонять себя не надо". Во время работ космонавты использовали не только российское, но и американское оборудование. Перед завершением выхода в открытый космос они провели его инвентаризацию под контролем специалистов ЦУП.

Новицкий и Дубров выполняли работы в скафандрах "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров). Предыдущий выход по российской программе состоялся 2 июня текущего года. Следующий выход в открытый космос в рамках интеграции модуля "Наука" запланирован на 9 сентября.