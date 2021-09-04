Запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный запланирован на 14 октября

"14 октября запускаем коммерческую полезную нагрузку - 36 космических аппаратов", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, это будет сложный запуск, во время которого разгонный блок "Фрегат" должен развести порционно космические аппараты на орбиты. При этом Рогозин подчеркнул, что заказчик очень доволен ракетой-носителем "Союз-2". Он также выразил уверенность в том, что данный носитель "еще лет 9-10 полетает точно совершенно".

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос было выведено 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Было выведено 36 аппаратов. Затем запуски по программе с Восточного состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа 2021 года. Еще один с Байконура запланирован на 14 сентября.