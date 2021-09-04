Рогозин пригласил Путина на один из пусков с Восточного

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил президента России Владимира Путина посетить любой пуск с космодрома Восточный в Амурской области.

"Приглашаю вас на пуск - любой", - сказал Рогозин, демонстрируя главе государства макет стартового комплекса "Союз" на космодроме.

Президент уточнил, все ли здесь работает, на что глава Роскосмоса ответил утвердительно.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2".

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.