Вторую очередь Восточного сдадут вовремя

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Строительство одного из сооружений второй очереди космодрома Восточный идет с отставанием из-за погодных условий, но будет завершено в срок. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину гендиректор ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" Равиль Зиганшин.

"Это самое последнее сооружение, мы его сейчас нагоняем, у нас есть небольшое отставание за счет погодных условий, мы, конечно, попали в этом году: у нас все карьеры затопило. Сейчас только начали работать в полную мощность", - отметил Зиганшин.

При этом гендиректор ПСО "Казань" подчеркнул, что все работы будут завершены в срок.

На уточняющий вопрос президента, в каком году все будет построено, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что в конце следующего. "В декабре 2022 года завершим стройку. После этого строители в основном уходят, заходят технологи Роскосмоса и мы начинаем проводить сначала автономные, а потом комплексные испытания всех систем космодрома", - пояснил он.

Глава государства осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители "Ангара".

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.