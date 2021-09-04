Путин на космодроме Восточный посетил строящийся стартовый комплекс для "Ангары"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный. Глава государства прибыл в Амурскую область в пятницу вечером (в ночь на субботу по местному времени) после участия в Восточном экономическом форуме в Приморье.

Путин осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители "Ангара". Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на макете продемонстрировал Путину устройство стартового стола для "Ангары" и рассказал о тех работах, которые необходимо будет произвести для реализации лунной программы. По словам Рогозина, строительные работы на объектах завершатся в 2022 году, после этого здесь приступят к работе технологи Роскосмоса и начнутся автономные, а затем и комплексные испытания всех систем космодрома.

Путин ознакомился с макетами различных модификаций ракеты-носителя "Ангара", макетом космического корабля "Орел", который изготавливает РКК "Энергия". Рогозин также представил разработанный совместно с Росатомом транспортно-энергетический модуль. "Космическая ядерная энергетика - это единственная реальная возможность сегодня передвигаться [в космосе] вместо химических двигателей, как межпланетный буксир. Мы к 2030 году отсюда же - у нас будет создана вся инфраструктура - будем выводить его на высоту не менее 800 км. Это самая безопасная высота для включения ядерного реактора", - пояснил глава Роскосмоса.

На стендах Рогозин рассказал о строительстве нового аэропортового комплекса на Восточном, а также показал как будет выглядеть терминал, который появится на космодроме чуть позже. Глава Роскосмоса показал Путину макет уже действующей первой очереди космодрома. "Приглашаю вас на пуск - любой. В этом году мы провели пять пусков, шестой пуск у нас в этом году будет 14 октября", - сказал глава Роскосмоса. По его словам, "Союз-2" в модернизированной версии "еще лет 9-10 полетает точно", а на смену ему придет возвращаемая многоразовая ракета.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2".

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год. Путин неоднократно бывал на Восточном, в предыдущий раз - в сентябре 2019 года.