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Рогозин заявил, что Россия и США продолжат сотрудничество по ракетному двигателю РД-181

Российская сторона также будет рада переговорам по двигателю РД-180, если американцы решат приобрести его, отметил генеральный директор Роскосмоса

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Роскосмос продолжит сотрудничество с американскими партнерами по ракетному двигателю РД-181. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"По двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

По словам главы Роскосмоса, российская сторона также будет рада сотрудничеству по двигателю РД-180, если США "надумают докупить еще". "У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing", - отметил он.

Ранее правительство России поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос) американской компании "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации.

Заключение контакта, подчеркивается в документе, возможно в случае урегулирования вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, с Минобороны России и Роскосмосом. Кроме того, американская компания должна принять меры по охране российских технологий, а также гарантировать, что ракеты-носители "Антарес" с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссия
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