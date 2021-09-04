Рогозин сообщил, что запуск "Союза-2" в октябре станет последним с использованием керосина

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Последний запуск ракеты-носителя "Союз-2" с использованием керосина состоится в октябре этого года. В дальнейшем запуски будут проводиться с использованием нового, более эффективного горючего - нафтила, сообщил в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В следующий раз запуск будет 14 октября этого года. Дальше мы переводим [ракету] с керосина на нафтил и будем продолжать пусковую кампанию в следующем году", - рассказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Использование нафтила в двигателях "Союза-2" позволит выводить большую по сравнению с парой "кислород-керосин" полезную нагрузку на все типы орбит. При этом воздействие на окружающую среду при использовании нафтила будет аналогичным воздействию при использовании керосина, так как и нафтил, и керосин относятся к четвертому классу опасности.