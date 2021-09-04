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Роскосмос планирует еще два пуска с космодрома Куру до конца года

Также запланированы старты с Байконура и Плесецка

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Роскосмос планирует провести еще два пуска ракет-носителей с французского космодрома Куру до конца года. Об этом в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Запуски у нас идут с Байконура, с Плесецка и с французского космодрома Куру. Там до конца года должно быть у нас два пуска", - рассказал он.

В январе заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что РФ в 2021 году планирует осуществить 10 запусков ракетами-носителями "Союз-2" и "Союз-СТ" в интересах иностранных заказчиков. По его словам, с космодрома Куру ожидается запуск аппарата европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.

Теги
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