Роскосмос уточнил, что российские космонавты выйдут в открытый космос вечером 9 сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров выйдут в открытый космос вечером 9 сентября. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Роскосмоса.

"Открытие выходного люка запланировано в 18:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что расчетная продолжительность внекорабельной деятельности для выполнения основных задач составит 6 часов 34 минуты. Это будет второй выход для интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

В прошлый раз Новицкий и Дубров выходили в открытый космос вечером 3 сентября. Внекорабельная деятельность заняла 7 часов 52 минуты. За это время космонавты подключили кабели системы электроснабжения к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" и состыковали с ним кабель Ethernet (часть операций по подключению кабеля перенесена на следующий выход).

При этом выполнение части задач было отменено. В частности, было принято решение отказаться от фотографирования разъемов, монтажа на модуле "Поиск" установочной платформы с тремя контейнерами эксперимента "Биориск-МСН", также не была установлена часть поручней.