Спутник "Арктика-М" завершил летные испытания

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Летные испытания гидрометеорологического спутника "Арктика-М" завершены, рекомендовано передать аппарат в эксплуатацию. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"Состоялось заседание госкомиссии по результатам летных испытаний высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М". Принято решение испытания завершить", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, госкомиссия также рекомендовала передать систему "Арктика-М" с одноименным космическим аппаратом в эксплуатацию.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должно входить два таких аппарата. Они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Ранее замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в АО "Российские космические системы" Юрий Гектин сообщил в интервью ТАСС, что в будущем в группировку могут войти четыре спутника "Арктика-М".