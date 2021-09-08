Телескоп James Webb запустят на орбиту 18 декабря

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Запуск орбитального телескопа James Webb запланирован на 18 декабря 2021 года. Об этом сообщило в среду Европейское космическое агентство (ESA).

"ESA, NASA и Arianespace вместе определили 18 декабря 2021 года в качестве даты запуска ракеты Ariane 5 VA256. В ходе этого третьего за год запуска Ariane 5 с европейского космодрома во Французской Гвиане будет выведен на орбиту телескоп James Webb", - говорится в заявлении европейского агентства.

"Мы идем по плану, космодром занят подготовкой к прибытию этого экстраординарного груза, и идет сборка частей ракеты Ariane 5. Мы вместе со всеми партнерами по проекту полностью привержены успеху этой уникальной миссии", - сказал Даниэль Нойеншвандер, директор по космическим перевозкам ESA.

Ракета доставит телескоп на орбиту, где после отделения от ракеты-носителя телескоп на протяжении четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа, уточняет ESA. Эта точка находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

О телескопе

James Webb - это совместный проект NASA, ESA и Канадского космическим агентства (ККА). По данным американского интернет-портала Space News, NASA вложило в проект $8,8 млрд, ESA - 815 млн, включая стоимость ракеты и запуска, ККА - 165 млн.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию "Хаббл". Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb и было объявлено, что специалисты теперь приступают к их наземным испытаниям. Как признал помощник директора NASA Томас Зурбукен, создатели телескопа "недооценили технологическую сложность" проекта.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации - 10 лет.