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Клим Шипенко рассказал о подготовке к полету на МКС

По словам режиссера, за время подготовки он и актриса Юлия Пересильд "немного больше приблизились к космосу, техническому знанию всех модулей и корабля"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко рассказал, что во время подготовки к полету на Международную космическую станцию из него "выжали все соки".

"За это время нас мучили, пытали, не били, но много заставляли учить неизвестных аббревиатур, выжали из нас все соки: это видно по мне. По Юле [Пересильд] - нет, она только лучше стала выглядеть. А я стал худее", - пошутил Шипенко, чье видео размещено в Twitter Роскосмоса.

По словам режиссера, за время подготовки они с актрисой изучили многое, немного больше приблизились к космосу, техническому знанию всех модулей и корабля. "Мы погрузились в этот чудесный мир. Было тяжело, сложно, времени мало, спали мало. Время на творчество было, его было меньше, чем при подготовке к фильму на земле. Надеюсь, мы успеем наверстать это до взлета", - добавил он.

Актриса Юлия Пересильд отметила, что путь был интересным, несмотря на все трудности.

В свою очередь космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что актриса и режиссер проявили себя с лучшей стороны. "Они к концу тренировок выполняют даже больше, чем то, что было заложено", - добавил он.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября.

В ноябре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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