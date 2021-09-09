Космонавты Новицкий и Дубров в открытом космосе продолжат работы по интеграции "Науки"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров выйдут в открытый космос вечером в четверг, чтобы продолжить работы по интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".

"В соответствии с графиком работ на российском сегменте Международной космической станции на 9 сентября 2021 года запланирован 50-й плановый выход в открытый космос (ВКД № 50). Его выполнят российские члены экипажа экспедиции МКС-65 космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров", - сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

И для Новицкого, и для Дуброва это будет третья внекорабельная деятельность в карьере. По плану основные работы займут 6 часов 26 минут. В случае, если они будут идти с опережением графика, подготовлены еще три группы операций, которые суммарно займут около трех часов.

Изначально второй выход для интеграции модуля "Наука" был запланирован на 8 сентября, однако позже в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС о переносе внекорабельной деятельности на 9 сентября по просьбе американской стороны.

Задачи для выхода

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе прошел вечером 3 сентября. "Второй выход в открытый космос за неделю. <...> Мы продолжим работы по интеграции модуля "Наука" в состав МКС и реализации этапов развертывания всех функциональных возможностей нового российского модуля", - написал Новицкий на своей странице в Twitter.

Открытие люков запланировано на 18:00 мск. После этого члены экипажа зафиксируют крышку выходного люка и установят защитное кольцо. Затем первым в открытый космос выйдет Дубров, вторым - Новицкий.

Космонавты закончат операции по окончательному подключению кабеля Ethernet к "Науке", завершат монтаж перекидного поручня на модуле, соединят интерфейсы МЛМ и "Звезды", установят ряд кабелей, смонтируют установочную платформу с тремя контейнерами для эксперимента "Биориск-МСН".

Если космонавты успеют, им предстоит выполнить работы по монтажу трех перекидных поручней на модуле "Наука", проведению фотосъемки внешней поверхности российского сегмента МКС, изменению ориентацию блока контроля давления и осаждений, а также монтажу платформы с адаптерами на МЛМ.

О скафандрах

Для внекорабельной деятельности космонавты будут использовать скафандры "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров).

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии скафандра "Орлан-МК" новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации.