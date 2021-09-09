Рогозин посчитал поведение владельца "Бурана" безответственным

Почему "Буран" летал всего один раз и никогда не стоял в Парке Горького

Почему "Буран" летал всего один раз и никогда не стоял в Парке Горького Подробно рассказываем о первом советском многоразовом космическом корабле

"Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин", - написал Рогозин в ответ на пост владельца "Бурана" в Facebook.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что Муса несет персональную ответственность за состояние уникальных машин (летного образца "Бурана" и макета космического корабля), но не предпринял ничего для их надлежащего хранения. "Дальнейшее пребывание обоих "Буранов" и "Энергии-М" в этих корпусах грозит утерей матчасти", - подчеркнул он.

По словам Рогозина, госкорпорация не сможет без согласия казахстанской стороны вывезти в РФ не принадлежащее ей имущество. "С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге "Бураны" обретут более заботливого хозяина или заставят вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение", - добавил гендиректор Роскосмоса.

Рогозин также пояснил, что оценки технического состояния объектов проводятся регулярно и они неутешительны. "Но вам не стоит использовать сообщения в СМИ о техническом аудите в качестве повода для разжигания страстей", - написал он.

Накануне гендиректор казахстанского АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" Даурен Муса заявил, что его компании принадлежит второй летный образец советского космического челнока "Буран", его не планируют передавать российской стороне. В феврале 2021 года специализированный межрайонный экономический суд города Алма-Аты отказал в удовлетворении иска о ликвидации АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" и возврате в госсобственность его имущества, в том числе второго летного образца советского космического челнока "Буран".

О корабле "Буран"

"Буран" - советский многоразовый космический корабль. 15 ноября 1988 года он был запущен с космодрома Байконур (ныне на территории Казахстана) с помощью ракеты-носителя "Энергия", совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку на территории космодрома. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут. Образец, который побывал в космосе, был уничтожен из-за обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре в 2002 году. Сохранившийся летный образец "Бурана", который ни разу не побывал на орбите из-за того, что программа была свернута, и макет ракетоплана сейчас находятся на Байконуре.

В понедельник научно-производственное объединение (НПО) "Молния" (разработчик "Бурана") сообщило, что специалисты провели осмотр летного образца космического корабля на Байконуре.