{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китай успешно запустил спутник Zhongxing-9B

Запуск стал 388-м для ракет серии Long March

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Китай в четверг успешно запустил спутник Zhongxing-9B с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ракета-носитель Long March-3B со спутником стартовала с пусковой площадки в 19:50 по пекинскому времени (14:50 мск). Аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Телеканал не приводит информацию о назначении спутника. Нынешний запуск стал 388-м для ракет-носителей серии Long March.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также осуществляет запуски аппаратов по исследованию небесных тел, в частности Луны и Марса.

Теги
Китай
Космонавт сообщил, что запах дыма на МКС стал слабее
На станции ранее сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация
Читать полностью