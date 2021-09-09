Экипаж "Союза" с Пересильд и Шипенко сдал итоговые экзамены

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Основной экипаж корабля "Союз МС-19", в который входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, завершил сдачу итоговых экзаменов в Центре подготовки космонавтов. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Экзаменационные комплексные тренировки завершились успешно для экипажей "Союз МС-19". Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина справились со всеми заданиями на тренажерах корабля "Союз" и МКС", - отмечается в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Комплексные экзаменационные тренировки начались в ЦПК в среду.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.