Космонавты выполнят одну дополнительную задачу в открытом космосе из-за опережения графика

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров работают в открытом космосе с опережением графика, поэтому будет выполнена еще одна задача. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Поскольку экипаж работает с опережением графика, принято решение о выполнении одного из пунктов дополнительной программы ВКД-50", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Как уточнили в госкорпорации, Новицкий добрался до модуля "Поиск", забрал еще один поручень и занимается его монтажом на первой плоскости модуля "Наука".

Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 17:55 мск в четверг для интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука". По плану основные работы займут 6 часов 26 минут. В случае если они будут идти с опережением графика, подготовлены еще три группы операций, которые суммарно займут около трех часов.