С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Союз-2.1в"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В четверг, 9 сентября, в 22 часа 59 минут мск с пусковой установки номер 4 площадки номер 43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1в" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в", летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2013 году, боевые расчеты Космических войск провели уже в седьмой раз.