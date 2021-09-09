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Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту аппарат Минобороны

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Стартовавшая сегодня, 9 сентября, в 22.59 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1в" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

Теги
Россия
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Союз-2.1в"
Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения прошли в штатном режиме
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