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Космонавты смонтировали платформу эксперимента "Биориск-МСН"

Это необходимо для получения новых данных о возможных проявлениях изменений в бактериально-грибных ассоциациях, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров установили на модуле "Поиск" платформу эксперимента "Биориск-МСН". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

"Платформа с контейнерами "Биориск-МСН" также установлена", - говорится в сообщении.

Эксперимент направлен на получение новых данных о возможных проявлениях изменений в бактериально-грибных ассоциациях, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике.

Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 17:55 мск в четверг для интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука". По плану основные работы займут 6 часов 26 минут. В случае если они будут идти с опережением графика, подготовлены еще три группы операций, которые суммарно займут около трех часов.

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