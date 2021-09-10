Космонавт выбросил в открытый космос "укладку с мусором"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий, который вместе с коллегой Петром Дубровым совершает внекорабельную деятельность, оттолкнул скрепленные друг с другом крышку катушки кабеля Ethernet, чехол и клапаны в открытый космос.

"Отпустил, ну, по-моему, хорошо пошла [укладка с мусором]", - сказал Новицкий во время переговоров, транслируемых на сайте Роскосмоса.

"По-моему, очень красиво пошла", - ответил специалист из Центра управления полетами.

Ранее космонавты подключили кабель локальной сети Ethernet и два высокочастотных кабеля телевизионной связи, а также кабель антенны "Курс-П" к многоцелевому лабораторному модулю "Наука".

Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 17:55 мск в четверг для продолжения интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

В мае начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас сообщил в интервью ТАСС, что предметы, потерянные космонавтами во время выходов в открытый космос, тоже становятся объектами космического мусора, спустя некоторое время они сгорают в атмосфере. По его словам, опасность для МКС с их стороны довольно низкая и существует только на начальном этапе, в дальнейшем такие объекты опускаются ниже орбиты МКС и не представляют для нее угрозы.