Российские космонавты завершили выход в открытый космос

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили второй выход в открытый космос в рамках интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Трансляция внекорабельной деятельности велась на сайте Роскосмоса.

"Люк закрыт. 50-й плановый выход в открытый космос по российской программе МКС успешно завершен", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 17:55 мск в четверг. Они провели в открытом космосе 7 часов 20 минут, выполнив все основные и две дополнительные задачи. В частности, космонавты осмотрели антенны грузового корабля "Прогресс МС-17". Это позволило убедиться в том, что после доработки головного обтекателя антенны системы сближения "Курс" не были повреждены.

Также Новицкий и Дубров успешно подключили к МЛМ кабель локальной сети Ethernet. Как уточнили позже в Роскосмосе, первый тест прошел успешно. К модулю "Наука" были подключены два высокочастотных кабеля телевизионной связи и кабель между фидерным устройством "Курс-П" модуля "Звезда" и фидерным устройством "Курс-П" МЛМ.

По дополнительной программе космонавты смонтировали поручень на поверхности "Науки", сфотографировали датчики инфракрасной вертикали на модуле. Затем была установлена платформа с контейнерами эксперимента "Биориск-МСН", который поможет получить данные об изменениях бактериально-грибных ассоциаций, формирующих микробиоту материалов космической техники.

Перед завершением выхода в открытый космос Новицкий выкинул мусор: крышку катушки, чехол и клапаны. В свою очередь специалист из Центра управления полетами сказал ему, что укладка полетела очень красиво. Новицкий и Дубров выполняли работы в скафандрах "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров). Предыдущий выход по российской программе состоялся вечером 3 сентября текущего года.