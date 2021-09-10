В Московском планетарии сообщили лучшее время наблюдения за Нептуном в этом году

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Лучшее время наблюдения за Нептуном в 2021 году будет 14 сентября, когда планета окажется в противостоянии с Солнцем. Об этом в пятницу ТАСС сообщила пресс-служба Московского планетария.

"14 сентября 2021 года в 12:12 мск Нептун окажется в противостоянии с Солнцем. Наступает наилучшее время для наблюдения восьмой планеты в телескоп. Расстояние между Землей и Нептуном в этот день будет наименьшим в 2021 году и составит 4,32 млрд км, а видимый диаметр планеты наибольший в году - 2,4 угловые секунды", - говорится в сообщении.

Противостоянием планет, как пояснили в планетарии, называют такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются точно на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и планетой. Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения астероидов и внешних планет (от Марса до Нептуна), поскольку в это время планета находится на минимальном расстоянии до Земли и ее диск полностью освещен Солнцем.

Из Москвы в ночь противостояния на 15 сентября Нептун будет виден с заката и до рассвета (с 19:00 и до 06:00) постепенно поднимаясь к полуночи на высоту почти 30 градусов над южным горизонтом. В 06:00, как добавили в пресс-службе, Нептун скроется под горизонт. Наблюдается Нептун, по данным планетария, только в телескоп и при ясной погоде. Наиболее благоприятным периодом для наблюдений Нептуна считается месяц до и после дня противостояния, то есть наблюдать планету можно будет до середины октября 2021 года.