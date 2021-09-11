Орбита МКС будет поднята на 750 м для подготовки к полету экипажа с актрисой Пересильд

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) пройдет вечером в субботу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля [ТПК] "Союз МС-19" и посадкой ТПК "Союз МС-18" на 11 сентября 2021 года запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции", - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, маневр будет проведен с помощью двигателей служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Они будут включены в 21:54 мск. Двигатели проработают в течение 31 секунды. "После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится на 750 м", - сказали в госкорпорации.

В результате средняя высота орбиты МКС над Землей составит 421,28 км.

На борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ. На корабле "Союз МС-19" на борт МКС должны прилететь космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимут первый художественный фильм в космосе.