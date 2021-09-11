Орбиту МКС подняли для подготовки к запуску экипажа "Союза МС-19" с актрисой Пересильд

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована вечером в субботу перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19", на борту которого на станцию прилетят космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемок первого художественного фильма в космосе, говорится в сообщении Роскосмоса.

"Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-18", - говорится в сообщении.

Двигатели служебного модуля "Звезда" были включены в 21:54 мск и проработали 31 секунду. По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты станции увеличилась на 750 метров.

"В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") изучают полученную телеметрическую информацию, по результатам которой будут озвучены точные параметры орбиты Международной космической станции", - отметили в Роскосмосе.

Для коррекции орбиты использовались двигатели служебного модуля "Звезда", а не грузового корабля "Прогресс МС-17", пояснили в госкорпорации, для более эффективного использования топлива.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.