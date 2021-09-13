В Роскосмосе заявили о недопустимости политизации и нечестной борьбы в космической сфере

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил о неприемлемости применения односторонних санкций в космической сфере.

"Хотел бы особенно подчеркнуть неприемлемость политизирования космической деятельности, использование нечестных методов борьбы на рынке товаров и услуг в космической области, какими являются односторонние санкции", - заявил Савельев на международной Гагаринской конференции.

По словам заместителя гендиректора Роскосмоса, во время реализации международных проектов необходимо находить баланс между конкуренцией и кооперацией, между национальной выгодой и мировым прогрессом. Савельев подчеркнул, что успех подобных проектов напрямую зависят от того, могут ли участники сохранить транспарентность и укрепить взаимное доверие.

В начале июня гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном. Рогозин тогда пояснил, что речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИмаша, в состав которого входит Центр управление полетами и РКЦ "Прогресс" - производитель ракет космического назначения "Союз-2".