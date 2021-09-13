NASA рассчитывает продлить эксплуатацию МКС минимум на 10 лет

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Руководство NASA рассчитывает на продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) по меньшей мере на 10 лет. Об этом заявила в понедельник в ходе организованной Роскосмосом совместно с МИД России международной Гагаринской конференции руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс.

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"Мы усердно работаем над тем, чтобы продлить работу МКС еще как минимум на 10 лет, и это будет играть решающую роль в дальнейших исследованиях. Мы проработали это в нашей администрации и сейчас на пути к тому, чтобы опубликовать наши планы на ближайшие 10 лет", - сказала Людерс.

Она подчеркнула, что NASA сотрудничает с партнерами по всему миру. "Мы работаем с партнерами по индустрии, чтобы убедиться, что МКС отвечает потребностям индустрии. NASA тоже работает над тем, чтобы обеспечить лучшее использование МКС и продолжать научные исследования", - сказала Людерс.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что начало развертывания Российской орбитальной служебной станции (РОСС) запланировано через пять-шесть лет. В NASA отмечали, что рассчитывают на продолжение сотрудничества на МКС по крайней мере до 2030 года.