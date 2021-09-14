Более 30 спутников OneWeb планируют запустить 14 сентября с космодрома Байконур

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Британские спутники связи OneWeb планируют запустить с космодрома Байконур вечером во вторник. Ракета-носитель "Союз-2.1б" должна стартовать в 21:07 мск, вместе с разгонным блоком "Фрегат" она выведет на орбиту 34 аппарата, сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"На 14 сентября 2021 года в 21:07 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту", - сказали в госкорпорации.

Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Выведение займет около трех с половиной часов.

Это будет второй запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 322.

В конце августа в Роскосмосе сообщили, что полетные траектории с космодрома Байконур при запусках британских спутников связи OneWeb будут доработаны для увеличения числа аппаратов, выводимых за один раз. Как уточнили в госкорпорации, исследования проводятся, чтобы запускать с Байконура 36 космических аппаратов OneWeb, а не 34, как в настоящее время. Сейчас с космодрома Восточный можно вывести на орбиту 36 таких спутников.

Предыдущие запуски

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа 2021 года. Следующий запуск спутников OneWeb запланирован на 14 октября с космодрома Восточный.

Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem. Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 - начале 2023 года.