ТАСС, 14 сентября. Сооснователь американской компании Apple Стив Возняк объявил о создании космической компании Privateer Space. Об этом он написал в Twitter в понедельник.

"Компания Privateer Space начинает свою деятельность", - говорится в его сообщении.

В описании посвященного проекту видеоролика на сервисе YouTube уточняется, что Возняк основал свою космическую компанию совместно с генеральным директором робототехнической фирмы Ripcord Алексом Филдингом. Отмечается, что Privateer Space "будет работать над сохранением безопасного и доступного для всего человечества космоса". Какой-либо информации и том, какую деятельность планирует вести организация, не приводится.

Ожидается, что дополнительные сведения о проекте будут представлены во время конференции Amos Tech, которая пройдет с 14 по 17 сентября на острове Мауи (штат Гавайи, США).