Crew Dragon вернется на Землю 18 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые полностью состоит из гражданских лиц, приводнится у побережья штата Флорида в субботу. Об этом сообщила в пятницу компания SpaceX во время сеанса связи с экипажем миссии Inspiration4.

"Приводнение экипажа Inspiration запланировано на завтра, 18 сентября, в 16:06 по Тихоокеанскому времени [02:06 мск 19 сентября]", - сказал диктор в ходе трансляции. Во время сеанса связи, который длился около 10 минут, четверо космических туристов показали вид из иллюминатора аппарата, рассказали о своих впечатлениях от состояния невесомости, а находящийся на борту сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски сыграл небольшую мелодию на укулеле - родственном гитаре гавайском музыкальном инструменте.

SpaceX в среду вечером осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица. Запуск состоялся в рамках программы Inspiration4, которая стала первой полностью коммерческой миссией астронавтов на орбите. В настоящее время корабль находится на высоте 590 км, что значительно выше орбиты МКС (около 420 км).

В экипаж Crew Dragon помимо Семброски входят 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Именно он оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле.