Гражданское производство реконструировали в центре ракетного двигателестроения в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Работы по реконструкции и техническому перевооружению производства для выпуска гражданской продукции завершены в Воронежском центре ракетного двигателестроения (ВЦРД). Начата опытная отработка новых высокотехнологичных станков, сообщил ТАСС представитель пресс-службы центра.

"Предприятием проведена капитальная реконструкция корпуса, в котором размещается парк новых станков, и приобретено 23 единицы современного высокотехнологичного оборудования. Станки введены в эксплуатацию, на них уже идет опытная отработка изготовления соответствующей номенклатуры изделий. В том числе на новых токарно-фрезерных обрабатывающих центрах с системой числового программного управления в рамках исполнения заказов от представителей отечественной нефтегазовой отрасли отрабатывается изготовление широкой номенклатуры деталей: корпусов, плунжеров, фланцев, крышек, патрубков и других изделий", - сообщил представитель предприятия.

Он уточнил, что в настоящее время реконструкция и техническое перевооружение завершены, на это было выделено порядка 1 млрд рублей. В 2020 году при поддержке головного предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения АО "НПО Энергомаш" (входит в ГК "Роскосмос") Воронежский центр ракетного двигателестроения получил займ 750 млн рублей от Фонда развития промышленности, а также направил свои средства.

"Для эффективности использования нового оборудования перед предприятием стоит задача обеспечить его работу в трехсменном режиме. Для этого в настоящий момент проводится набор новых специалистов и перевод номенклатуры производимых деталей со старых станков на новые. <...> Использование новых современных станков позволит увеличить производство гражданской продукции к 2022 году в два раза от уровня производства, достигнутого в 2019 году", - уточнил представитель ВЦРД.

О центре

Создание Воронежского центра ракетного двигателестроения началось 1 ноября 2019 года путем объединения Конструкторского бюро химавтоматики с Воронежским механическим заводом. В настоящее время в нем изготавливают двигатели для ракет-носителей "Союз", "Союз-2-1б", "Союз-2.1в", "Протон-М", "Ангара", а также ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию кислородно-метановых, электроракетных двигателей, а также кислородно- керосиновых двигателей для перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Полностью работы по созданию Воронежского центра ракетного двигателестроения на базе ВМЗ и КБХА планируется завершить к 2027 году.