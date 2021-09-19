Космический экипаж с актрисой Пересильд провел первую предполетную тренировку на Байконуре

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Основной и дублирующий экипажи, участвующие в съемках фильма "Вызов", начали тренировки на Байконуре в космическом корабле "Союз МС-19", на котором им предстоит лететь. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"19 сентября прошла первая тренировка основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" к предстоящему полету по программе 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.

По информации Роскосмоса, оба экипажа примерили полетные скафандры "Сокол КВ-2", протестировали их на герметичность и заняли места в корабле "Союз МС-19".

"Дальнейшие занятия участников экспедиции на Байконуре включают тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля "Союз МС" к российскому сегменту МКС, контроль укладок с научным оборудованием для проведения космических экспериментов, отработку баллистических операций и другие подготовительные процедуры", - отметили в госкорпорации.

Съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур запланирован на 5 октября в соответствии с программой полета Международной космической станции. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС не менее 12 суток.