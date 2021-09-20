Грузовой корабль "Тяньчжоу-3" успешно пристыковался к китайской космической станции

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Грузовой корабль "Тяньчжоу-3" произвел успешную стыковку с главным модулем китайской космической станции. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

"Грузовой корабль "Тяньчжоу-3" в 22:08 по местному времени (17:08 мск) произвел успешную стыковку с базовым модулем "Тяньхэ" китайской космической станции", - передает телеканал.

Запуск "Тяньчжоу-3" состоялся в понедельник в 15:10 по местному времени (10:10 мск). Грузовой корабль доставил на станцию продовольствие, топливо, скафандры для выхода в открытый космос и другие материалы для экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13", запуск которого запланирован в октябре.

Китай в апреле вывел на орбиту базовый модуль национальной космической станции. С 17 июня по 16 сентября на станции работали трое космонавтов из экипажа "Шэньчжоу-12". За это время тайконавты (принятое в Китае наименование участников космических полетов) совершили два выхода в открытый космос для монтажа оборудования.

В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и завершится в 2022 году. Программа предусматривает еще семь запусков: доставку на орбиту еще двух лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэньтянь", двух грузовых кораблей и трех пилотируемых экспедиций с тайконавтами. Общая масса станции составит более 90 тонн. На ней смогут одновременно работать три космонавта и до шести человек при смене экипажа. Срок эксплуатации станции составит около 10 лет.

После завершения формирования основных элементов станции на ту же орбиту будет выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом. Диаметр его зеркала составит 2 м. Модуль будет оснащен собственными двигателями: предполагается, что он время от времени будет пристыковываться к станции для ремонта, дозаправки и обслуживания оборудования.