NASA: лунный ровер VIPER попытается найти воду на западных окраинах кратера Нобиле

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Лунный ровер VIPER, который будет отправлен на естественный спутник Земли в конце 2023 года в рамках программы Artemis, совершит посадку неподалеку от западной окраины кратера Нобиле. Об этом в понедельник сообщила на пресс-конференции в штаб-квартире NASA руководитель планетологического подразделения ведомства Лори Глейз.

"Мы рассматривали четыре разных точки для посадки ровера в окрестностях южного полюса Луны. Наиболее интересной из них оказалась западная часть кратера Нобиле. Этот регион представляет собой один из самых холодных регионов Солнечной системы. Ровер поможет нам понять, присутствует ли вода в постоянно затененных кратерах на поверхности Луны", - сказала Глейз.

По ее словам, этот регион для посадки оказался не только самым интересным с точки зрения науки, но и наиболее удобным c точки зрения поддержания связи с Землей, доступа к солнечному свету для подзарядки аккумуляторов лунохода, а также безопасной для перемещения по поверхности Луны.

Как отметили участники миссии, VIPER изучит как минимум шесть разных регионов кратера Нобиле, где он проведет спектрометрические исследования и заберет пробы пород и льда с большой глубины. Полученная им информация поможет, в том числе, выбрать место будущей посадки астронавтов на поверхность Луны и обеспечить жизнедеятельность лунной базы. Эти сведения могут также быть использованы для получения кислорода и водорода как ракетного топлива.

Длительность миссии будет составлять 100 дней. За это время VIPER проедет несколько километров и изучит различные образцы грунта четырьмя приборами, которыми он оснащен. На аппарате будет также установлен бур, способный проникать на глубину до метра. По текущим планам NASA, аппарат будет доставлен на поверхность Луны компанией Astrobotic в конце 2023 года.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.