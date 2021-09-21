Российская частная компания планирует отправить спутники на орбиту в начале 2022 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Компания "Спутникс" (резидент "Сколково") планирует запустить малые космические аппараты по программе Space-Pi, в том числе для автоматической идентификации судов (АИС), в I квартале следующего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

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"Запуск с участием космических аппаратов в рамках проекта "Space-Pi" в настоящее время запланирован на I квартал 2022 года", - сказали в компании.

Как уточнили в пресс-службе, пока идет штатная подготовка космических аппаратов по проекту Фонда содействия инновациям Space-Pi, в том числе спутников для АИС. "Проходит интеграция полезных нагрузок со спутниковыми платформами", - пояснили в "Спутниксе".

Аппараты, добавили в компании, будут готовы к запуску к концу этого года. Они отправятся на орбиту в качестве попутной нагрузки.

Программа Space-Pi - научно-образовательный проект по разработке, производству малых космических аппаратов (формата "Кубсат", спутники размером 10х10х10 см) на российской цифровой платформе.