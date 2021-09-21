Рогозин заявил, что судьбу "Морского старта" определят в ближайшее время

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Будущее плавучего космодрома "Морской старт" должно быть определено в ближайшее время. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник в ходе научно-практической конференции "Орбита молодежи".

"Скоро судьба морского старта будет определена окончательно", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что планируется адаптировать плавучий космодром под пуски перспективных ракет-носителей "Союз-5".

Космодромом "Морской старт" (Sea Launch) состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит". В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.

Весной 2020 года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье.