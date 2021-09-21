В РАН заявили, что возвращение лунной программы является приоритетом РФ в освоении космоса

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Приоритетом в освоении космоса для России в настоящее время должно стать возвращение лунной программы и освоение естественного спутника Земли. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Мы считаем, со стороны РАН, и в общем-то Роскосмос это тоже поддерживает, что для нас <…> приоритетом является наше возвращение в лунную программу. <...> Невозможно представлять себе освоение дальнего космоса, если мы не освоим нашего ближайшего "соседа". Это невозможно по всем параметрам, и по той же роботизированной космонавтике", - сказал Сергеев.

Он привел пример, что сигнал до Луны распространяется одну секунд, что позволяет управлять роботами и различными технологиями на основе искусственного интеллекта (ИИ). "А если сигнал распространяется 20 минут от Марса, то понятно, что это уже совсем другие требования по развитию роботизированной космонавтики и внедрению ИИ", - добавил Сергеев.

Также президент РАН считает, что в освоении космоса необходимо международное сотрудничество, так как экономическая ситуация не позволяет России и ряду других стран по отдельности вести такие исследования.

"Вопрос международного сотрудничества связан и с Венерой. <…> Не хотелось бы, чтобы эта планета выпала из поля дальнейшего освоения космоса. У нас есть проект, очень хотим, чтобы было сотрудничество с американцами, все складывается, но бывают различные задержки", - добавил Сергеев.

Ранее Роскосмос сообщил о переносе запуска "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года. Перенос связан с необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки станции. Автоматическая станция должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Ранее в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина ТАСС сообщили, что аппарат "Луна-25" будет изготовлен, и завершатся его испытания летом 2021 года. Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.