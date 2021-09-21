Бывший астронавт США отметил российский вклад в проект МКС

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) не смогла бы находиться на орбите, если бы в этом проекте не участвовала Россия. Об этом сообщил во вторник экс-командир экипажа первой основной экспедиции на МКС (экипаж МКС-1) бывший американский астронавт Уильям Шепард на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.

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Он рассказал, что при проектировании и создании станции "возникло много трудностей", многие "выступали против включения российских элементов" в критически важные части МКС, другие говорили, что это даже сделать невозможно. "История показала, что все они ошиблись. МКС не летала бы сегодня без уникального потенциала наших партнеров, особенно российских. <...> На МКС не было серьезных сбоев или аварий", - отметил Шепард.

Экс-астронавт рассказал, что, работая с представителями российской отрасли, он "увидел уникальные конструкции космических кораблей и космических систем, отличное оборудование и скафандры экипажа, хорошо разработанные системы жизнеобеспечения", а также простые, но эффективные системы терморегулирования, солнечные батареи и системы управления. "Российские инженеры научили нас самому ценному приему - смешивать сложное с простым в архитектуре своих систем, создавая исключительно надежные возможности", - добавил Шепард.

Он напомнил про зафиксированные ранее утечки воздуха с МКС. Бывший астронавт призвал руководство NASA и Роскосмоса сосредоточить усилия на "обеспечении необходимых ресурсов, чтобы покончить с этой проблемой".

В январе 1996 года Шепард был назначен командиром экипажа первой основной экспедиции на МКС (экипаж МКС-1). С 31 октября 2000 по 21 марта 2001 года он был командиром экипажа 1-й основной экспедиции МКС.