Женщины-претенденты в отряд космонавтов оказались физически хуже готовы, чем мужчины

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Физическая подготовка у женщин, которые пытались пройти третий открытый набор в отряд космонавтов, оказалась хуже, чем у мужчин. Об этом говорится в анализе результатов профессионального отбора.

Так, отбор по физический подготовке прошли шесть женщин из девяти претенденток. "Расчетные данные показывают, что прошедшие отбор [по физической подготовке] претенденты-мужчины в среднем оказались существенно (в полтора раза) более физически подготовленными, чем прошедшие отбор женщины", - говорится в анализе, размещенном в журнале "Пилотируемые полеты в космос" (издание Центра подготовки космонавтов).

При этом мужчины из числа гражданского персонала и военнослужащие продемонстрировали примерно одинаковую физическую подготовку. В целом, подчеркнули специалисты, отбор по физподготовке стал одним из важнейших, поскольку претенденты в космонавты, не прошедшие его, далее не допускались.

"Сравнение результатов нынешнего и предыдущих отборов, проведенных, соответственно, в 2012 году и 2017-2018 годах, указывает на устойчивую тенденцию повышения физической подготовленности претендентов в космонавты", - говорится в материале.

Третий открытый набор в отряд космонавтов стартовал в РФ в 2019 году. Поступило 1 984 обращения по набору, на очный этап были приглашены 59 претендентов. В конце января текущего года Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов зачислить кандидатами в космонавты по итогам открытого набора в отряд четырех человек. Общекосмическую подготовку начали проходить Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Ни одна женщина отбор не прошла.