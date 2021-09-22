Показатели плесени в одном из отсеков превышали допустимые во время экспедиции МКС-64

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. В одной из зон функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" МКС были выявлены повышенные показатели по уровню плесневых форм грибов. Об этом говорится в материале специалистов Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по итогам экспедиции экипажа МКС-64 с октября 2020 года по апрель 2021 года.

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Космонавты взяли 16 проб с последующим инкубированием. Затем они провели фотосъемку выросших колоний микроорганизмов и передали изображения на Землю. "Фрагменты плесневых грибов были обнаружены в одной из 16 исследованных зон", - говорится в материале, опубликованном в журнале "Пилотируемые полеты в космос" (издание ЦПК).

Как уточнили специалисты, содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде превышало нормативный показатель в первой зоне ФГБ в районе панели 103 (110 КОЕ в 1 кум. м при норме в 100 КОЕ в 1 куб. м).

Как подчеркивается в материале, в целом полет экспедиции МКС-64 "выполнен без медицинских проблем, влияющих на безопасность космического полета".

Члены экипажа экспедиции МКС-64 космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс вернулись на Землю 17 апреля на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-17".