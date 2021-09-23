МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Частная российская космическая корпорация Success Rockets в ноябре запустит суборбитальную ракету NEBO 25 с полигона в Астраханской области в рамках миссии The bear wakes up ("Медведь просыпается"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации.

"Суборбитальная ракета NEBO 25 будет запущена в ноябре этого года частной российской космической корпорацией Success Rockets с полигона в Астраханской области. Цель предстоящего пуска - установить новый национальный рекорд по высоте полета среди частных компаний", - отметили в пресс-службе.

В Success Rockets пояснили, что задача миссии - преодолеть высоту в 20 км, на протяжении всего полета получать телеметрическую информацию, произвести сбор и запись всех необходимых показателей на борту ракеты и осуществить безопасное приземление. Ракета NEBO 25 - одноступенчатая твердотопливная ракета. Ее длина составляет 3,5 м, калибр - 110 мм, стартовая масса - 65 кг. Разработка ракеты велась с августа 2020 года.

"На ракете будет установлен реактивный двигатель полным импульсом - 50 кН/сек. Время работы двигателя составит восемь секунд. Ракета должна будет разогнаться до двукратной скорости звука (2 М) и преодолеть высоту в 20 км. Из телеметрического оборудования на ракете будут установлены два поисковых телеметрических модуля. Задача этой аппаратуры в первую очередь - передавать координаты местонахождения ракеты для ее дальнейшего поиска" - привели в пресс-службе слова основателя и генерального директора Success Rockets Олега Мансурова.

В пресс-службе уточнили, что ранее Success Rockets провела огневые испытания двигателя и запустила прототип суборбитальной ракеты. "На сегодняшний день ракетный двигатель, разработанный корпорацией, является самым мощным среди частных компаний России", - подчеркнули в пресс-службе.

В Success Rockets сообщили, что первая суборбитальная миссия компании получила название The bear wakes up, что отсылает к образу медведя, который часто в мире ассоциируется с Россией. Эмблемы и шевроны первой миссии Success Rockets разработали совместно с Британской высшей школой дизайна.

О Success Rockets

По словам генерального директора Success Rockets Мансурова, миссия корпорации - сделать космос доступным и прибыльным. "Для этого нужно обеспечить условия для частых запусков небольших спутников, чтобы полеты в космос были регулярными. Наши сверхлегкие ракеты решают именно эту задачу", - приводит его слова пресс-служба.

В октябре 2020 года Success Rockets сообщила ТАСС, что планирует предлагать свои ракеты-носители сверхлегкого класса потенциальным заказчикам для запусков спутников. Максимальная стоимость одного пуска в зависимости от типа ракет составит 2,8 млн долларов.

Корпорация планирует заниматься производством платформ для создания спутников различного назначения. Платформа SKIBR-CUB будет предназначена для создания спутников стандарта CubeSat ("Кубсат", сверхмалые аппараты), которые могут быть использованы для научных и образовательных целей, а также и для оптического дистанционного зондирования Земли с разрешением до пяти метров и обеспечения интернета вещей.