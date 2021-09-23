В составе новой российской космической станции планируется семь модулей и центрифуга

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская орбитальная служебная станция будет включать семь модулей и центрифугу короткого радиуса. Об этом сказано в техническом задании на проект исследований по подготовке к полету на Луну, опубликованном Роскосмосом на сайте госзакупок.

"Разработка проекта тактико-технического задания на модуль-стапель, <…> универсальный узловой модуль, <…> лабораторный модуль, <…> свободнолетающий модель, <…> трансформируемый модуль, <…> базовый блок, <…> шлюзовой модуль, <...> центрифугу с коротким радиусом", - говорится в документе.

Как сказано в задании, станция будет являться частью инфраструктуры для осуществления полетов на Луну.

В соответствии с размещенным на сайте госзакупок документом, Роскосмос потратит около 1,7 млрд рублей на изучение условий пребывания космонавтов на Луне и окололунных орбитах.