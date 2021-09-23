Роскосмос планирует разработать лунный скафандр и пилотируемый луноход

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает получить предложения по разработке пилотируемого лунохода и скафандра для исследования и освоения Луны. Заявка на проведение исследований опубликована на официальном сайте государственных закупок.

"Разработка предложений по составу и основным техническим характеристикам пилотируемого лунохода для использования на этапах исследования и освоения Луны должны быть завершены в ноябре 2023 года", - говорится в документе.

В нем сформулированы основные технические требования к пилотируемому луноходу для использования на различных этапах освоения спутника Земли. Также определены задания по созданию пилотируемого негерметичного лунохода.

Кроме того, контрактом предусмотрена разработка облика нового скафандра для внекорабельной деятельности на поверхности Луны и создание его экспериментального макета.

Как уточняется в заявке, начальная цена исследований равна 1 734 764 300 рублей. В 2022 году на НИР планируется планируется потратить более 399 млн рублей, в 2023 году - более 400 млн рублей, в 2024 году - около 421 млн рублей. В 2025 году размер финансирования работ составит более 500 млн рублей.